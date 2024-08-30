Российские силовики задержали двух наемников ВСУ из Колумбии

ФСБ: задержаны два гражданина Колумбии, участвовавших в боях на стороне Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали граждан Колумбии, которые, предположительно, принимали участие в специальной военной операции на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемыми стали Медина Аранда Хосе Арон и Анте Александр. Во время обыска выяснилось, что задержанные хранили при себе документы, подтверждающие службу в ВСУ, украинские флаги, форму и фото с сослуживцами. На изъятой одежде оперативники выявили знаки батальона «Карпатская сечь».

В отношении колумбийцев возбудили уголовное дело по статье «Наемничество», идет расследование.

Ранее в МИД России заявили, что на территории приграничных районов Курской области местные жители заметили иностранных наемников с грузинским акцентом и поляков.