Российские силовики узнали пароли командующего ВСУ на Сумском направлении
ТАСС: силовики узнали пароли командующего ВСУ на Сумском направлении
Российские спецслужбы получили пароли от почты нового командующего группировкой ВСУ на Сумском направлении. На форумах он представлялся под ником Бэтмен Айнани. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
Выяснилось, что украинский военачальник Олег Апостол использовал почтовый домен, зарегистрированный на российском сервисе.
«Раньше были пароли: 24691991???? , Qlpnx. На форумах использовал ник Бэтмен Айнани. На самом деле, по отцу фамилия у него не такая звучная и пафосная, а скромная — Безушко», — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что командующий взял фамилию отчима.
Апостола назначили командующим группировкой ВСУ на Сумском направлении в начале 2025 года. До этого он был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.