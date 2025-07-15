Боевик получил тяжелые ранения от заградотряда ВСУ на местности около села Карла Маркса в ДНР.

«Я просил эвакуацию, говорил, что ранен, но никто не ответил», — рассказал о ситуации военнослужащий ВСУ.

По словам Зинина, в составе группы его направили устанавливать колючую проволоку, но выполнить задание не удалось. При попытке отступления бойцы попали под огонь со стороны своих коллег, а затем — под атаку дронов. В результате огня группа погибла, а Зинин получил множественные пулевые и осколочные ранения тела, головы, рук и ног.

Российские бойцы обнаружили его, оказали первую медицинскую помощь и вывезли с передовой. Опрошенные журналистами медики отметили, что у Зинина начались необратимые осложнения из-за длительного отсутствия медицинской помощи, его состояние остается очень тяжелым.

Ранее стало известно, что ВС России разнесли главный украинский оружейный хаб.