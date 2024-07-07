Российские разведчики без единого выстрела взяли в плен 2 смены солдат ВСУ

Российские разведчики заняли опорник ВСУ в глубине обороны в Харьковской области, без единого выстрела взяв в плен две смены украинских военных. О том, как проходила операция, в комментарии ТАСС рассказал командир танкового соединения с позывным Рубин.

По его словам, бойцам нужно было зайти вглубь обороны противника на 2,5 километра. В определенный момент, продолжил Рубин, должен был быть бой, и его сослуживцы были к этому готовы. Однако в итоге они взяли опорный пункт противника без боестолкновения.

«Парни были готовы, но когда они потихоньку зашли на 700 метров, в лесопосадки, дом и забрали сначала четверых пленных, радиостанцию. Разыграли противника, на следующий день пришла смена, забрали и смену», — поделился собеседник агентства.

Рубин обратил внимание, что на его памяти это первое подобное задание, когда бойцы забрали опорник без единого выстрела, вторгнувшись в оборону ВСУ.

«Грамотно четко отработали, молодцы парни!» — подчеркнул офицер.