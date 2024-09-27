Российские хакеры раскрыли личности 800 боевиков ВСУ, напавших на Курскую область
Хакеры «НемеZида» опубликовали данные боевиков, атаковавших Курскую область
Хакерский проект «НемеZида» группировки RaHDIt, известной также как «Злые русские хакеры», предоставил данные около 800 военнослужащих Вооруженных сил Украины, участвовавших в атаке на Курскую область России. Эту информацию опубликовали в Telegram-канале проекта.
Среди установленных лиц оказались представители 82-й десантно-штурмовой бригады, 61-й механизированной бригады ВСУ, а также около 200 иностранных наемников из Израиля, Армении, Грузии, Иордании, Казахстана, Турции, Молдавии и Сирии.
В частности, были названы имена Юлии Горзовой (Пискун) 1981 года рождения из Киевской области, оператора БПЛА, и Романа Пицкива 1983 года рождения из Ивано-Франковской области, также оператора БПЛА, который с 2014 года командовал карательным батальоном «Чернигов» и участвовал в убийствах ополченцев и репрессиях против мирного населения Донбасса.
Среди иностранных наемников упоминаются Вардан Хаковян из Армении, Давид Шалита из Швеции, Мавлют Ясенкен из Турции и Ави Шварц из Израиля.
Ранее украинский гимн обнаружили в коде базы данных избирателей в Нью-Гэмпшире, что создавало уязвимость для возможных хакерских атак и нарушений на выборах. Во многих штатах США отсутствует единая система проверки используемого программного обеспечения.