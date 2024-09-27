Хакерский проект «НемеZида» группировки RaHDIt, известной также как «Злые русские хакеры», предоставил данные около 800 военнослужащих Вооруженных сил Украины, участвовавших в атаке на Курскую область России. Эту информацию опубликовали в Telegram-канале проекта.

Среди установленных лиц оказались представители 82-й десантно-штурмовой бригады, 61-й механизированной бригады ВСУ, а также около 200 иностранных наемников из Израиля, Армении, Грузии, Иордании, Казахстана, Турции, Молдавии и Сирии.

В частности, были названы имена Юлии Горзовой (Пискун) 1981 года рождения из Киевской области, оператора БПЛА, и Романа Пицкива 1983 года рождения из Ивано-Франковской области, также оператора БПЛА, который с 2014 года командовал карательным батальоном «Чернигов» и участвовал в убийствах ополченцев и репрессиях против мирного населения Донбасса.

Среди иностранных наемников упоминаются Вардан Хаковян из Армении, Давид Шалита из Швеции, Мавлют Ясенкен из Турции и Ави Шварц из Израиля.

Ранее украинский гимн обнаружили в коде базы данных избирателей в Нью-Гэмпшире, что создавало уязвимость для возможных хакерских атак и нарушений на выборах. Во многих штатах США отсутствует единая система проверки используемого программного обеспечения.