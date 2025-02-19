ТАСС: в Курской области нашли подвал, где ВСУ силой удерживали мирных жителей

Военные группировки войск «Север» обнаружили подвал в Курской области, где боевики Вооруженных сил Украины удерживали силой мирных жителей. Об этом рассказал разведчик с позывным Гера, сообщил ТАСС .

«Здесь сидела артиллерия — там стоял миномет. [Украинцы] издевались над гражданскими, пугали их гранатами, что убьют», — рассказал военный.

По его словам, куряне готовили украинцам еду, чтобы выжить. ВСУ прикрывались мирными жителями, поэтому российские военные действовали по обстановке, чтобы не навредить людям.

Также ВС России обнаружили лодку, на которой украинские военные форсировали реку. В жилом помещении бойцы нашли газовый баллон, патроны для автомата Калашникова, антидроновые одеяла и батареи для БПЛА.

Ранее в Суджанском районе бойцы группировки «Север» уничтожили грузинского наемника Левана Паркаия, воевавшего на стороне Украины.