Марочко: ВС России начали бои за взятие Григоровки в ДНР

Российские военнослужащие начали атаковать ВСУ в селе Григоровка в Донецкой Народной Республике. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«После продвижения наших войск западнее Белогоровки, а также улучшения тактического положения в кременских лесах, ВС РФ усилили давление на украинские позиции, расположенные в населенном пункте Григоровка» — сказал он.

Эксперт отметил, что сейчас идут активные бои за освобождение населенного пункта.

Ранее командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии российской группировки войск «Запад» с позывным Контора рассказал, что Украина увеличила число расчетов БПЛА спецбатальона «Ахиллес» для противостояния военнослужащим ВС России на Купянском направлении.

Андрей Марочко добавил, что украинские боевики активизировали атаки на Купянском направлении. Удары по позициям российской армии совершаются по два-три раза в день, но бойцы не только отбили вражеские атаки, но и продвинулись на 300 метров севернее населенного пункта Степовая Новоселовка.