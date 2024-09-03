Российские бойцы использовали морские бомбометы в зоне спецоперации

Артиллеристы бригады «Терек» применили морские бомбометы РБУ-6000 в зоне СВО

Фото: РИА «Новости»

Артиллеристы казачьей добровольческой бригады «Терек» используют морские бомбометы в зоне специальной операции. Бойцы рассказали об особенностях установки в беседе с Readovka.

Российские военные установили РБУ-6000 «Смерч-2» в кузов грузовика «Урал».

«Первоначально эта установка предназначалась для уничтожения подводных целей на флоте», — уточнил командир артдивизиона бригады «Терек», мэр Воркуты Ярослав Шапошников.

Импровизированная ракетная система залпового огня атакует бомбами РГБ-60 с 23,5 килограмма взрывчатки.

Бойцы ВС России продолжают выполнять задачи в зоне СВО. ВКС выявили место сосредоточения украинских боевиков в одном из административных зданий Купянска и уничтожили его. Военные ударили по месту дислокации авиационной бомбой.

До этого ВС России разгромили колонну бронетехники ВСУ в Курской области. Украинцы пытались проникнуть на ней вглубь региона.

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