Артиллеристы казачьей добровольческой бригады «Терек» используют морские бомбометы в зоне специальной операции. Бойцы рассказали об особенностях установки в беседе с Readovka .

Российские военные установили РБУ-6000 «Смерч-2» в кузов грузовика «Урал».

«Первоначально эта установка предназначалась для уничтожения подводных целей на флоте», — уточнил командир артдивизиона бригады «Терек», мэр Воркуты Ярослав Шапошников.

Импровизированная ракетная система залпового огня атакует бомбами РГБ-60 с 23,5 килограмма взрывчатки.

Бойцы ВС России продолжают выполнять задачи в зоне СВО. ВКС выявили место сосредоточения украинских боевиков в одном из административных зданий Купянска и уничтожили его. Военные ударили по месту дислокации авиационной бомбой.

До этого ВС России разгромили колонну бронетехники ВСУ в Курской области. Украинцы пытались проникнуть на ней вглубь региона.