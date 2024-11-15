Российские бойцы 10 дней отбивали атаки превосходящих по численности сил ВСУ

Отделение под командованием старшины Бадмы Дорджиева в течение 10 дней держало оборону опорного пункта и отражало удары превосходящих сил противника в зоне СВО. Об этом сообщил ТАСС .

В Минобороны подтвердили, что подразделение успешно выполняло боевую задачу и не оставило свои позиции. Военные грамотно выстроили оборону и приняли бой с превосходящими по численности ВСУ.

Руководил военнослужащими старшина Дорджиев. Он лично действовал на самых сложных участках местности, отметили в ведомстве. В итоге отделение не допустило прорыва рубежей и попадания в окружение украинских боевиков. ВСУ понесли значительные потери и отступили.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил об освобождении запорожского села Новодаровка.

Украинские военные отступили с позиций, а ВС России продолжили наступление на Времевском направлении. Незадолго до этого российские войска также установили контроль над населенным пунктом Ровнополь в ДНР.