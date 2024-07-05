Российская ПВО показала высокие результаты в ходе СВО

Замглавкома ВКС Семенов: войска ПВО успешно проходят сложную проверку в зоне СВО

Фото: РИА «Новости»

Объектовая и войсковая системы противовоздушной обороны армии России проходят сложную проверку в зоне спецоперации и показывают высокие результаты, а также получают бесценный опыт. Об этом РИА «Новости» сказал командующий войсками ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Семенов.

В ходе масштабных боевых действий в зоне СВО объектовая и войсковая ПВО ВС России проходят сложную проверку. Расчеты мгновенно парируют угрозы с воздуха, уничтожают средства врага в воздухе в условиях угрозы нанесения ударов по своим позициям.

«Российская ПВО во всех случаях показывает высокие результаты, а также накапливает бесценный опыт», — сказал Семенов.

Командующий войсками ПВО-ПРО добавил, что оперативность принимаемых решений и применение высокотехнологичных средств ПВО в зоне СВО возможны только благодаря высокому уровню слаженности боевых расчетов войск ПВО, а также морально-психологической устойчивости и профессионализму личного состава.

В ночь на пятницу силы ПВО сбили 10 дронов над Ростовской областью.

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