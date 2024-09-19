Россия впервые применила беспилотные носители FPV-дронов в зоне спецоперации
Forbes: ВС РФ впервые применили беспилотные носители FPV-дронов в зоне СВО
Вооруженные силы России впервые применили беспилотники — носители FPV-дронов в зоне специальной операции. Об этом сообщил журнал Forbes.
«„Беспилотник-матрешка“, несущий другой дрон, — это еще один технологический шаг вперед для системы вооружения», — отметили авторы материала.
FPV-дроны поразили украинские позиции на расстоянии 40 километров от линии фронта. Ударные БПЛА доставили в тыл врага многоразовым «дроном-авианосцем».
Продолжительность работы стандартного FPV-дрона с хорошим аккумулятором составляет около 15 минут, что обеспечивает дальность до 30 километров. В связи с этим инженеры работают над созданием БПЛА-носителей, способных увеличить дальность FPV-дронов.
Ранее бойцы ВС России самостоятельно установили усиленную защиту на танк Т-80. Боевую машину полностью обшили стальными листами.