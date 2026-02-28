Россия согласилась принять одно из условий в ходе переговоров — Буданов
Буданов: Россия согласилась принять гарантии безопасности для Украины от США
Российская сторона якобы согласилась, что США предоставят Украине гарантии безопасности. Такое заявление сделал руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов, сообщил телеграм-канал УНИАН.
«Что касается гарантий безопасности, на прошлых переговорах российская сторона прямо заявила, что готова принять гарантии, которые Украине предлагают Соединенные Штаты Америки», — сказал он.
При этом добавил, что верит в мирные переговоры и в то, что их успех станет "победой Украины». Буданов также отметил, что-либо российская и украинская делегации придут к компромиссу по территориальному вопросу, либо и дальше продолжат вести боевые действия, что делают достаточно качественно и профессионально.
По его словам, на переговорах решили и вопрос контроля над демилитаризованной зоной.
Ранее Буданов призвал развалить Россию на части, чтобы страна исчезла как империя.