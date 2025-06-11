Россия подтвердила передачу Украине тел погибших военных

Российская сторона передала Украине тела погибших военнослужащих ВСУ. Об этом в разговоре с РБК заявил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

«Я подтверждаю. Сегодня действительно состоялась передача тел», — сказал он.

В Telegram-канале украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными появилась информация о возвращении 1212 погибших боевиков.

Обмен телами военнослужащих в формате «6000 на 6000» стал одной из договоренностей, достигнутых во время второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. Несколько дней назад власти Украины отменили обмен военнопленными и прием тел погибших, представители страны не вышли на контакт в момент передачи и перенесли процедуру на неопределенный срок.