Россия подтвердила передачу Украине тел погибших военных

Российская сторона передала Украине тела погибших военнослужащих ВСУ. Об этом в разговоре с РБК заявил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
«Я подтверждаю. Сегодня действительно состоялась передача тел», — сказал он.
В Telegram-канале украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными появилась информация о возвращении 1212 погибших боевиков.
Обмен телами военнослужащих в формате «6000 на 6000» стал одной из договоренностей, достигнутых во время второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. Несколько дней назад власти Украины отменили обмен военнопленными и прием тел погибших, представители страны не вышли на контакт в момент передачи и перенесли процедуру на неопределенный срок.
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