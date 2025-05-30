Россия готова продолжать военные действия на Украине столько, сколько нужно. Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя, сообщило РИА «Новости» .

«Цели нашей спецоперации могут быть достигнуты как мирным, так и военным путем. Наши вооруженные силы способны продолжать и наращивать боевые действия столько, сколько потребуется», — сказал российский дипломат.

Запад недооценил способность России выполнить цели спецоперации, считает военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик. По словам эксперта, российские войска активно продвигаются, а украинские силы отступают. Аналитик отметил, что если бы западные эксперты были правы, страны, недружественные России, не стремились бы так настойчиво навязать ей прекращение огня на месяц.

Ранее президент России Владимир Путин обозначил главные цели СВО для России. Среди них — устранение причин кризиса, установление прочного мира и обеспечение безопасности страны. По его мнению, у России достаточно ресурсов для завершения начатого в 2022 году. Как сообщил Reuters, Путин готов заключить мир «не любой ценой».