В этом году фонду исполнился год. Представители организации оказывают содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, а также переобучение и трудоустройство ветеранов.

«Наши волонтеры Подмосковья работают во всех муниципалитетах, оказывают помощь участникам спецоперации и их семьям в решении бытовых вопросов, приносят продукты, помогают по дому», — сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, фонд находится рядом с бойцами и их семьями с первого дня и погружается в проблему каждого участника СВО. За год филиал организовал два телемоста с передовой, чтобы бойцы могли увидеться и пообщаться с родными и близкими.

«Свыше 15 тысяч обращений, почти 60 социальных координаторов по всему региону, выдано порядка 300 удостоверений боевых действий — все эти результаты являются итогом слаженной работы всего коллектива фонда», — заключила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Руководитель филиала Ольга Ермакова уточнила, что за год за помощью обратились свыше 11 тысяч человек. Она подчеркнула, что каждое обращение — это конкретный боец, его семья и ситуация, которая требует помощи.

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