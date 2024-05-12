Режим воздушной опасности отменили в Липецке | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 07:05 Режим воздушной опасности отменили в Липецке МЧС Липецкой области отменило режим воздушной опасности в Липецке РИА «Новости»

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В Липецке отменили режим воздушной опасности. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Липецкой области.

«Отбой желтого уровня „Воздушной опасности“. Отбой красного уровня „Угроза атаки беспилотников“, — заявили в ведомстве.

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Отмену режима в Telegram-канале также подтвердил губернатор Игорь Артамонов.

Режим воздушной опасности в Липецке ввели ранее утром, 12 мая. Местных жителей призвали не паниковать, спуститься в безопасное место и оставаться в укрытии до отмены угрозы атаки.

Днем ранее министерство обороны объявило, что силы противовоздушной обороны уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 21 реактивный снаряд RM-70 Vampire в небе над Белгородской областью. Также на Курской и Волгоградской областями сбили семь беспилотников.