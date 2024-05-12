Режим воздушной опасности отменили в Липецке | 360°

12 мая 2024, 07:05
Режим воздушной опасности отменили в Липецке
МЧС Липецкой области отменило режим воздушной опасности в Липецке
В Липецке отменили режим воздушной опасности. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Липецкой области.
«Отбой желтого уровня „Воздушной опасности“. Отбой красного уровня „Угроза атаки беспилотников“, — заявили в ведомстве.
Реклама
Отмену режима в Telegram-канале также подтвердил губернатор Игорь Артамонов.
Режим воздушной опасности в Липецке ввели ранее утром, 12 мая. Местных жителей призвали не паниковать, спуститься в безопасное место и оставаться в укрытии до отмены угрозы атаки.
Днем ранее министерство обороны объявило, что силы противовоздушной обороны уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 21 реактивный снаряд RM-70 Vampire в небе над Белгородской областью. Также на Курской и Волгоградской областями сбили семь беспилотников.
Беспилотники
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама