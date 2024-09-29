Режим воздушной опасности объявили в Липецкой области

Режим воздушной опасности объявили на территории Липецкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — заявил глава региона.

До этого дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника в Ростовской области. После падения в Азовском районе обломков одного из дронов загорелась трава, но прибывшие на место спасатели оперативно потушили возгорание. Обошлось без пострадавших.

Ранее в Краснодарском крае силами радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник. Дрон при падении врезался в дерево и взорвался. Осколками повредило окна и двери стоящего рядом дома, а также автомобиль.

Вечером 28 сентября в Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников. Региональные власти попросили людей сохранять спокойствие, отметив, что силы ПВО наготове.