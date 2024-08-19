Режим ЧС ввели в Пролетарске после пожара на складе из-за атаки БПЛА

Власти Пролетарского района ввели режим ЧС после удара дрона по складу

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Пролетарске Курской области после атаки беспилотника. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на власти района.

Огонь тушат вторые сутки, угрозы распространения пламени на жилые дома нет. При пожаре пострадали 18 человек.

Ночью 19 августа в Курской и Воронежской областях объявили угрозу атаки БПЛА. Средства противовоздушной обороны привели в готовность для отражения удара.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее раскрыл «цель» атаки на Курскую область. Он заявил, что отправил армию в российский регион для «создания буферной зоны». Глава государства также призвал Запад ускорить поставки военной помощи.