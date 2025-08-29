Речную прогулку для семей участников СВО провели в Химках

Для родных бойцов специальной военной операции в Химках организовали речную прогулку на теплоходе. Двадцать семей совершили двухчасовую экскурсию по каналу имени Москвы.

Круиз на теплоходе стал частью комплексной программы поддержки семей участников спецоперации.

«Мы видим, насколько важно для членов семей проводить время вместе. Именно в таком неформальном общении люди узнают много интересного, получают поддержку, начинают дружить семьями. Специальная военная операция — это важный долг перед страной, выполняемый мужчинами, и задача всех организаций в тылу поддержать их семьи в период ожидания своих героев», — отметила социальный координатор Фонда поддержки ветеранов специальной военной операции и их семей «Защитники Отечества» в Химках Евгения Евсеева.

Помимо речных экскурсий, для семей военнослужащих регулярно организуют тематические встречи, мастер-классы и образовательные мероприятия. Администрация городского округа совместно с волонтерами оказывает комплексную поддержку: помогает оформить кредитные каникулы, льготы на жилищно-коммунальные услуги, путевки в санатории и детские лагеря.

Напомним, что всю информацию о помощи семьям защитников можно узнать по телефону горячей линии: 8 (495) 793-09-88, а также и в Центре поддержки участников СВО и их семей, который работает с 09:00 до 18:00 по адресу: улица 9 Мая, дом № 18б.