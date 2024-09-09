Содержимое гаджетов украинских военнослужащих — настоящая грязь, заявил в беседе с ТАСС командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, некоторые вещи, которые ему пришлось увидеть, действительно поражают.

«Иногда залезаешь в их гаджеты, и у тебя реально волосы дыбом встают. Такие вещи ты там находишь», — отметил он.

Судя по этой специфической информации, полученной из гаджетов, по его оценке, можно сделать вывод, что есть часть людей, которых избивают и насильно бросают на передовую, заставляя воевать. Но есть и другая категория.

«У которых реально на голове кастрюля, и это реально такие [представители] ЛГБТ*, скажем так. Да-да, у них такая тема, прямо грязь такая, что ты даже диву даешься, как такое может быть», — подчеркнул он.

* ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.