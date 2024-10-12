У ВСУ ничего нет против российских разведывательных беспилотников дальнего действия. Эти дроны часто используют для полетов в глубоком тылу, рассказал украинский офицер Арти Грин в интервью журналисту Евгению Киселеву*.

«Они реально работают на большой глубине, до 200 километров — в легкую», — сказал военный.

Грин назвал эффективной работу российских БПЛА в зоне спецоперации, отметив, что у «ВСУ ничего нет». По словам офицера, украинские разведывательные дроны дальнего действия значительно уступают российским беспилотникам.

По данным Минобороны, за минувшие сутки средства противовоздушной обороны сбили 47 украинских беспилотников. В ведомстве уточнили, что над территорией Курской области перехватили и уничтожили 12 дронов.

Газета The New York Times ранее сообщила, что российские военные перешли в зоне спецоперации на массированные запуски БПЛА для ослабления противовоздушной обороны Украины.

*Признан иноагентом в России.