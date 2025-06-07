Украине грозит разрушительная фаза конфликта после терактов боевиков. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Конфликт переходит в новую фазу. Для Украины это будет разрушительная фаза», — предупредил он.

Джонсон отметил, что целью российских военных после недавних террористических атак может стать верхушка киевского режима.

Минобороны России накануне сообщило, что в ответ на теракты Киева российские войска ночью нанесли массированный удар. Среди пораженных целей оказались предприятия выпуска и ремонта военной техники и оружия, конструкторские бюро, центры подготовки летного состава, цеха сборки ударных беспилотников, склады военной техники и вооружения ВСУ.

Неделю назад, 1 июня, украинские боевики совершили теракты на военных аэродромах в пяти регионах России. Президент Украины Владимир Зеленский взял ответственность за ситуацию на себя.