Расстрелял возле калитки. Боевик ВСУ убил пожилых жителей Дзержинска рядом с их домом

Солдат украинской армии застрелил двух пенсионеров в одном из частных домов в Дзержинске (украинское название Торецк). Об этом РИА «Новости» рассказала дочь погибших Оксана Макарова.

По словам женщины, о смерти родителей ей сообщил сосед в начале августа. Он рассказал, что солдат ВСУ зашел во двор дома и прямо возле калитки расстрелял 84-летнего отца Макаровой и ее 75-летнюю мать. После этого боевики ВСУ обыскали дом.

«Возможно, искали деньги», — предположила женщина.

Соседи долго не могли похоронить убитых из-за постоянных обстрелов города. Тела лежали во дворе, прикрытые брезентом.

Макарова добавила, что уже написала заявление в СК и теперь ждет, когда город освободят, чтобы следователи провели экспертизы и возбудили уголовное дело по факту двойного убийства.

Ранее беженка из Суджи рассказала, что солдаты ВСУ и иностранный наемник расстреляли ее 25-летнюю соседку. Военнослужащие выстрелили в нее, потому что девушка назвала боевиков фашистами.