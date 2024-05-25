Командование украинских сил стянуло в Харьковскую область дополнительные резервы, оставив без защиты отдельные участки фронта. Об этом в своем репортаже для немецкого телеканала Die Welt сообщил корреспондент Кристоф Ваннер. Сюжет опубликовали на официальном YouTube-канале редакции .

Он пояснил, что дефицит личного состава ВСУ в Донецкой Народной Республике привел к значительному продвижению российских войск на этом участке проведения специальной военной операции.

«Чтобы обороняться под Харьковом, украинцам приходится отводить войска из других мест. И теперь там наблюдается их нехватка, причем вопиющая», — объявил Ваннер.

Корреспондент добавил, что самая сложная ситуация сложилась около города Часов Яр.

Минобороны в своей сводке за период с 18 по 24 мая сообщало, что подразделения Южной группировки войск освободили за отчетный срок села Белогоровка, Клещеевка и Андреевка в Донецкой Народной Республике. В субботу, 25 мая, стало известно, что под контроль российских сил также перешло село Архангельское, расположенное в ДНР.