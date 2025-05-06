Раскрыто значение Лысовки для обороны ВСУ в ДНР

Минобороны России: Лысовка имела стратегическое значение для ВСУ в ДНР

Освобожденный российскими военными населенный пункт Лысовка в ДНР для ВСУ имел стратегическое значение. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что село представляло собой мощный укрепленный район, в котором боевики обустроили развитую систему обороны.

«Для противника район имел важное значение. Штурмовым подразделениям пришлось действовать в условиях ожесточенного сопротивления подготовленного противника, использовавшего для удержания позиций все доступные средства», — заявили в пресс-службе.

Несмотря на постоянные атаки дронов и массированные обстрелы, российские военные продемонстрировали боевую выучку и стойкость. Во время боев российские военные уничтожили множество техники противника, в том числе бронемашины и тяжелые беспилотники типа «Баба-яга», добавили в Минобороны.

Об освобождении Лысовки в ДНР Минобороны сообщило ранее во вторник.