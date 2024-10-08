Раскрыт новый способ ударов России по военной инфраструктуре Украины
NYT: российские военные использовали беспилотники для ослабления ПВО Украины
Задействованные в проведении специальной военной операции российские военные перешли на массированные запуски беспилотников для ослабления противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщила газета The New York Times.
Опрошенные журналистами украинские военные заявили, что удары беспилотниками в последние месяцы стали ежедневными, при этом для атак используют сразу большое количество летательных аппаратов.
Для отражения воздушных ударов Украина использует большую часть своих ракет, а также раскрывает позиции средств ПВО, облегчая российским войскам планирование будущих атак для их уничтожения.
Кроме того, производство беспилотников в десятки раз дешевле, чем стоимость перехватывающих ракет, которые используют украинцы. Запасы боеприпасов у них значительно ограничены.
Представитель военной разведки Украины Андрей Черняк отметил, что Россия также перешла на запуски дешевых беспилотников с камерами, которые отслеживают перемещение военных грузов, места установки систем противовоздушной обороны и дислокации войск.
Получив координаты, российские бойцы наносят точные удары, разрушая военную инфраструктуру Украины.
Ее президент Владимир Зеленский по итогам встречи с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил, что западные союзники признали свою неготовность сбивать российские ракеты и беспилотники над украинской территорией. При этом он упрекнул страны Запада, что тот защищает воздушное пространство Израиля.