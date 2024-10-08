Раскрыт новый способ ударов России по военной инфраструктуре Украины

Задействованные в проведении специальной военной операции российские военные перешли на массированные запуски беспилотников для ослабления противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщила газета The New York Times .

Опрошенные журналистами украинские военные заявили, что удары беспилотниками в последние месяцы стали ежедневными, при этом для атак используют сразу большое количество летательных аппаратов.

Для отражения воздушных ударов Украина использует большую часть своих ракет, а также раскрывает позиции средств ПВО, облегчая российским войскам планирование будущих атак для их уничтожения.

Кроме того, производство беспилотников в десятки раз дешевле, чем стоимость перехватывающих ракет, которые используют украинцы. Запасы боеприпасов у них значительно ограничены.

Представитель военной разведки Украины Андрей Черняк отметил, что Россия также перешла на запуски дешевых беспилотников с камерами, которые отслеживают перемещение военных грузов, места установки систем противовоздушной обороны и дислокации войск.

Получив координаты, российские бойцы наносят точные удары, разрушая военную инфраструктуру Украины.

Ее президент Владимир Зеленский по итогам встречи с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил, что западные союзники признали свою неготовность сбивать российские ракеты и беспилотники над украинской территорией. При этом он упрекнул страны Запада, что тот защищает воздушное пространство Израиля.