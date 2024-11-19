Расчет БПЛА «Днепра» перехватывал дроны ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные из расчета БПЛА группировки «Днепр» перехватывали украинские беспилотники, а также устраивали им воздушные засады в районе населенного пункта Работино на Запорожском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник расчета с позывным Вохан.

«Летел на живую силу противника. Она (гексакоптер „Баба-яга“ — прим. ред.) мне по пути попалась. Я развернулся, полетел на нее и тараном сшиб — такой тактикой можно пользоваться», — рассказал Вохан.

Военный добавил, что при уничтожении вражеских беспилотников можно использовать и другую тактику. Дронам ВСУ можно «сшибать винты» или подлетать со снарядом, который разорвется и вражеский БПЛА сразу упадет.

Именно так поступил Вохан, получив приказ на вылет, когда «Баба-яга» пошла на перезарядку. По его словам, его БПЛА завис на месте, где она работала, подкараулил, а когда дрон прилетел, то ликвидировал, сбросив снаряд в винты.

Ранее в США сообщили, что украинские боевики задействуют роботизированные ударные беспилотники, которые якобы смогут противостоять российским системам РЭБ.