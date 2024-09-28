Украинские националисты нанесли ракетный удар по Глушковскому району Курской области и разрушили местный краеведческий музей. Об этом РБК сообщил исполняющий обязанности главы регионального Минкульта Роберт Григорьян.

По его словам, в здании после попадания ракеты начался пожар, музей оказался уничтожен. Эту информацию также подтвердил глава Курского областного краеведческого музея Олег Пушкарев. Он отметил, что музеи в Беловском, Кореневском и Рыльском районах после вторжения националистов не пострадали.

Григорьян добавил, что специалисты приступят к воссозданию экспозиции и ремонту здания сразу, как только появится возможность.

Ранее стало известно, что ВСУ жестоко убили жителя Курской области. Они избили мужчину, затащили в здание церкви и повесили. Показания очевидцев зафиксировали российские военные следователи.