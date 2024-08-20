Рада одобрила законопроект о виде на жительство для наемников ВСУ

Верховная рада одобрила инициативу о предоставлении вида на жительство иностранным наемникам. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.

Согласно документу, иностранные наемники, включая тех, кто не имеет гражданства, смогут получить вид на жительство или иммигрировать, даже если их документы истекли.

«Рада поддержала законопроект о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины», — написал депутат.

Также воюющие в составе ВСУ иностранные граждане имеют право перевозить свои семьи на Украину. Родственники солдат также получат право на временное проживание в стране, следует из закона.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил о том, что Украина для нападения на Курскую область сформировала мощные отряды наемников. О том, что в приграничных районах России во время атаки ВСУ видели поляков, рассказывала местная жительница.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.