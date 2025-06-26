Пытался спасти ребенка, но попал под удар. Как погиб награжденный Путиным студент Гукежев
Награжденный Путиным студент погиб от удара дрона при попытке спасти ребенка
Студент Курского государственного университета Илия Гукежев, посмертно награжденный президентом России Владимиром Путиным медалью «За спасение погибавших», умер во время спасения раненой украинским дроном маленькой девочки.Подробностями в беседе с РИА «Новости» поделилась его сестра Диана Минаева.
«Увидели, что соседи в крови»
Трагедия произошла в деревне Городище Рыльского района. Молодой человек поехал к родителям, чтобы помочь им по дому и привезти лекарства и продукты. В этот момент украинские боевики атаковали жилой дом. Удары попали и на проезжающую мимо студента машину семьи с детьми.
«Мама и Илюша увидели, что соседи и их дети в крови. Их расстрелял беспилотник — маму, папу, и двоих детей. Они увидели, что девочка еще дышит, ее достали, отнесли во двор», — уточнила Диана.
Илия вызвал скорую и позвал соседку, чтобы перевязать раны девочки и остановить кровь. Спустя некоторое время беспилотник прилетел снова и ударил в дом. Студент и девочка не выжили. Его мать контузило, а отец получил ранение.
«Скорая помощь для всех»
Гукежев окончил бакалавриат по направлению «картография и геоинформатика» и в 2024-м поступил в магистратуру КГУ. Там его помнят как очень открытого, отзывчивого и доброго человека.
По словам сокурсников и преподавателей, у Илии была очень активная жизненная позиция и живой характер. Если кому-то была нужна помощь, он всегда был готов выручить и подставить плечо.
«Я всегда поддерживала и всегда восхищалась добротой ребенка, потому что он помогал всем нашим ребятам. Рыльский район, деревня Городище, приграничный район — он всегда помогал <…> мимо чужой беды, я точно знаю, никогда не проходил», — рассказала куратор Илии, преподаватель КГУ Ирина Требушкова.
В деревне Илью и вовсе называли «скорой помощью для всех». Когда отец перенес инсульт, Илия стал опорой для семьи, регулярно приезжал из Курска, привозил близким все необходимое и помогал по хозяйству.