Пытался спасти ребенка, но попал под удар. Как погиб награжденный Путиным студент Гукежев

Награжденный Путиным студент погиб от удара дрона при попытке спасти ребенка

Фото: РИА «Новости»

Студент Курского государственного университета Илия Гукежев, посмертно награжденный президентом России Владимиром Путиным медалью «За спасение погибавших», умер во время спасения раненой украинским дроном маленькой девочки.Подробностями в беседе с  РИА «Новости» поделилась его сестра Диана Минаева.

«Увидели, что соседи в крови»

Трагедия произошла в деревне Городище Рыльского района. Молодой человек поехал к родителям, чтобы помочь им по дому и привезти лекарства и продукты. В этот момент украинские боевики атаковали жилой дом. Удары попали и на проезжающую мимо студента машину семьи с детьми.

«Мама и Илюша увидели, что соседи и их дети в крови. Их расстрелял беспилотник — маму, папу, и двоих детей. Они увидели, что девочка еще дышит, ее достали, отнесли во двор», — уточнила Диана.

Илия вызвал скорую и позвал соседку, чтобы перевязать раны девочки и остановить кровь. Спустя некоторое время беспилотник прилетел снова и ударил в дом. Студент и девочка не выжили. Его мать контузило, а отец получил ранение.

«Скорая помощь для всех»

Гукежев окончил бакалавриат по направлению «картография и геоинформатика» и в 2024-м поступил в магистратуру КГУ. Там его помнят как очень открытого, отзывчивого и доброго человека.

По словам сокурсников и преподавателей, у Илии была очень активная жизненная позиция и живой характер. Если кому-то была нужна помощь, он всегда был готов выручить и подставить плечо.

«Я всегда поддерживала и  всегда восхищалась добротой ребенка, потому что он помогал всем нашим ребятам. Рыльский район, деревня Городище, приграничный район — он всегда помогал <…> мимо чужой беды, я точно знаю, никогда не проходил», — рассказала куратор Илии, преподаватель КГУ Ирина Требушкова.

В деревне Илью и вовсе называли «скорой помощью для всех». Когда отец перенес инсульт, Илия стал опорой для семьи, регулярно приезжал из Курска, привозил близким все необходимое и помогал по хозяйству.

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