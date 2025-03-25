Путин сообщил об изучении вопроса ротации военных

Путин: решение о ротации военных примут, исходя из ситуации на земле

Министерство обороны России изучает вопрос о ротации военнослужащих, ушедших в зону специальной операции первыми. Об этом в ходе заседания Совета по культуре и искусству заявил президент страны Владимир Путин.

«Безусловно, не забываем его, но будем исходить из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения», — сказал он.

Глава государства отметил, что вопрос ротации бойцов стоит остро, однако власти России постоянно о нем помнят.

«Многие мобилизованные стали профессиональными военными, они воюют с ними наравне. Морпехами и десантно-штурмовыми подразделениями, как те, кто занимается и такими серьезными технологиями военными в области артиллерии, области беспилотной авиации, контрбатарейной борьбы и так далее», — подчеркнул президент.

Ранее российские войска освободили поселок Мирное в ДНР.