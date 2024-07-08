Путин разрешил использовать зарубежные наработки для создания российского оружия

Российские военные конструкторы получили право использовать зарубежные технологии для создания отечественных вооружений. Указ президента Владимира Путина по этому вопросу опубликовали на официальном сайте правовой информации.

«Представлять <…> предложения о необходимости использования интеллектуальной деятельности, права которой не принадлежат Российской Федерации, на создание образцов вооружений и военной техники», — подчеркнул глава государства в указе.

Речь идет о новой редакции документа о правах, обязанностях и ответственности генеральных конструкторов отечественных КБ, занимающихся созданием вооружений, военной и специальной техники.

Ранее глава Министерства обороны Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен заявил, что НАТО придется как можно быстрее нарастить оборонную промышленность, чтобы подготовиться к возможному противостоянию с Россией.