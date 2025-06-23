Путин назвал спонсоров Украины прямыми участниками конфликта

Западные спонсоры Украины, продолжающие поставлять оружие и перечислять материальную помощь на нужды ВСУ, являются прямыми участниками конфликта. Об этом на встрече с лучшими выпускниками высших военных учебных заведений заявил президент России Владимир Путин .

«Ряд западных политиков продолжает вынашивать планы нанесения России стратегического поражения, продолжают направлять и сегодняшнему киевскому режиму оружие и деньги, оказывают военно-техническую и разведывательную поддержку — по сути, как прямые участники конфликта», — сказал он.

Президент подчеркнул, что обострение конфликта на Ближнем Востоке, планы НАТО об увеличении военных бюджетов и обвинения России со стороны европейских политиков в якобы угрозах безопасности вынуждают развивать российскую армию для укрепления безопасности страны и гарантию ее суверенного и независимого развития. Важность этих задач отметил и министр обороны Андрей Белоусов.

Встреча Путина и выпускников военных вузов прошла 23 июня в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. В торжественной церемонии также принимают участие представители Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.