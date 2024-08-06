Пункт дислокации иностранных наемников уничтожили в Харькове
ТАСС: в Харькове уничтожили пункт, где размещались боевики ВСУ и наемники
Российские военные уничтожили пункт дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в Харькове. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
«Ракетный удар. Харьков, ПВД ВСУ», — передало агентство слова собеседника.
Ранее российское Минобороны опубликовало кадры поражения ремонтных цехов украинской армии на территории Харьковского бронетанкового завода.
Замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что иностранные наемники, находившиеся в регионе, насиловали, похищали и убивали местных женщин.