Пункт дислокации иностранных наемников уничтожили в Харькове

ТАСС: в Харькове уничтожили пункт, где размещались боевики ВСУ и наемники

Фото: Unsplash

Российские военные уничтожили пункт дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в Харькове. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Ракетный удар. Харьков, ПВД ВСУ», — передало агентство слова собеседника.

Ранее российское Минобороны опубликовало кадры поражения ремонтных цехов украинской армии на территории Харьковского бронетанкового завода.

Замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что иностранные наемники, находившиеся в регионе, насиловали, похищали и убивали местных женщин.

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