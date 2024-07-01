WSJ: ВСУ не способны начать новое наступление в ближайшее время

Восполняющие потери в числе военных украинские войска все еще не имеют достаточно сил и ресурсов для организации нового наступления. Такую оценку в беседе с журналистами газеты The Wall Street Journal дал представитель западной военной разведки.

Собеседник пояснил, что командованию ВСУ необходимо в разы больше людей и ресурсов, чтобы перейти в наступление на позиции российских войск.

Выступивший на условиях анонимности украинский чиновник признался, что провал контрнаступления прошлого года стал хорошим уроком. Поэтому сейчас основная задача состоит в том, чтобы просто удержать занятые позиции силой поступившего западного вооружения.

По оценке авторов статьи, начавшие успешное наступление в Харьковской области российские войска заставили командование ВСУ сильно понервничать.

Серьезное продвижение ВС России в материале объяснили отсутствием оборонительных линий на приграничной территории. Побывавшие в этом районе журналисты сообщили, что стали свидетелями, как украинские военные только сейчас приступили к установке противотанковых мин и раскопке блиндажей.

Минобороны России в своей сводке в понедельник, 1 июля, сообщило, что за сутки группировка войск «Запад» освободила село Степовая Новоселовка в Харьковской области и вышла на более выгодные рубежи. Также отличилась группировка войск «Центр», вошедшая в село Новопокровское Донецкой Народной Республики.