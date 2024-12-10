Программа повышения квалификации для соцкоординаторов началась в Подмосковье

В Московском областном филиале Президентской академии стартовала программа повышения квалификации «Социальный координатор». В ней участвуют представители 22 регионов России, включая Ленинградскую, Архангельскую, Брянскую, Владимирскую, Псковскую и Вологодскую области, а также Республику Коми и Карелию.

На открытии программы директор филиала, доктор юридических наук Арташес Арсенян пожелал участникам успешного обучения и обмена опытом, а также представил приветственное письмо ректора академии. В письме ректор подчеркнул, что академия является единственным образовательным учреждением для подготовки сотрудников государственного фонда «Защитники Отечества», поддерживающего участников СВО и их семьи. Он отметил, что социальные координаторы играют важную роль, проявляя патриотизм и эмпатию в своей работе.

«Для нас, жителей Донецкой и Луганской народных республик, специальная военная операция — возможность выжить. И те, кто встал на защиту нас, наших семей — настоящие герои. Когда к вам придут наши герои за помощью — будьте к ним внимательны и бережны», — прокомментировала руководитель представительства ДНР в Москве Ольга Макеева.

Программа обучения включает широкий спектр тем, таких как работа с людьми с особыми потребностями, психолого-психотерапевтическая помощь ветеранам и их семьям, а также обучение и переобучение, оказание медицинской помощи ветеранам, помощь в оформлении документов и получении статуса ветерана боевых действий. Участники также узнают о новых сервисах, таких как ГИС «Защитник».