Проект по подготовке детей бойцов СВО к контрольным запустили в Серпухове

Инициаторами проекта выступил Единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей совместно с Центром милосердия имени святителя Николая Чудотворца. Учеников четвертых классов, чьи отцы сейчас героически защищают Родину, безвозмездно подготовят к Всероссийским проверочным работам.

Целью акции является обеспечение комплексной поддержки детям в подготовке к итоговым контрольным работам, которые проводятся для школьников четвертых-восьмых классов для оценки уровня их знаний по образовательным стандартам.

Подготовительную программу будет курировать опытный учитель начальных классов школы № 3, экскурсовод и волонтер Галина Кривонос. С ее помощью 13 школьников будут готовиться к проверочным работам по основным предметам — русскому языку и математике, а также по дополнительным — окружающему миру и литературе. Бесплатные занятия будут проводиться один раз в неделю в течение всего учебного года.

Для обеспечения максимального удобства и доступности для занятий выбран удаленный формат, что позволит детям обучаться в комфортных условиях, не отвлекаясь от основной школьной программы.