Призывавшую к убийству русских женщину задержали в Ялте

Оперативники ФСБ России в Крыму задержали 38-летнюю жительницу Ялты, публично призывавшую к убийству русских. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Крыму и Севастополю.

Силовики установили, что женщина в Telegram опубликовала экстремистские призывы к насилию против лиц русской национальности. Использование аккаунта с псевдонимом не помогло женщине избежать предусмотренной законом ответственности.

Против задержанной завели уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет», максимальная санкция по ней — пять лет лишения свободы.