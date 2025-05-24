Прилепин заявил о 13 тысячах политзаключенных и пленных, остающихся на Украине

Около 13 тысяч политзаключенных и гражданских пленных на сегодняшний день остаются в заключении на Украине. Об этом ТАСС сообщил подполковник Росгвардии писатель Захар Прилепин.

«Жуткие цифры», — отметил он.

Ранее стало известно о начале обмена пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000» согласно договоренности, достигнутой на переговорах в Стамбуле.

Первый этап обмена уже состоялся. Накануне борт с 270 освобожденными российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье. В столице бойцов ждут лечение и реабилитация в медицинских учреждениях Минобороны.

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, после завершения обмена российская сторона представит Украине проект документа об урегулировании.