Прилепин заявил о 13 тысячах политзаключенных и пленных, остающихся на Украине

Около 13 тысяч политзаключенных и гражданских пленных на сегодняшний день остаются в заключении на Украине. Об этом ТАСС сообщил подполковник Росгвардии писатель Захар Прилепин.
«Жуткие цифры», — отметил он.
Ранее стало известно о начале обмена пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000» согласно договоренности, достигнутой на переговорах в Стамбуле.
Первый этап обмена уже состоялся. Накануне борт с 270 освобожденными российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье. В столице бойцов ждут лечение и реабилитация в медицинских учреждениях Минобороны.
По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, после завершения обмена российская сторона представит Украине проект документа об урегулировании.
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