При ликвидации беспилотника в Смоленской области никто не пострадал

Губернатор Анохин: пострадавших при падении ликвидации беспилотника нет

Фото: РИА «Новости»

Силы ПВО и РЭБ утром 20 июля сбили беспилотник в Смоленском районе. В результате никто не пострадал, сообщил в Telegram губернатор региона Василий Анохин.

«В результате падения обломков пострадавших и разрушений на земле нет. Все оперативные службы работают на месте событий», — подчеркнул он.

Также глава области призвал жителей не вести съемку работы противовоздушной обороны.

В Ростовской области минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили в Ростовской области 26 беспилотников, сообщал губернатор Василий Голубев. Пострадавших, по его информации, нет.

« К месту падения обломков БПЛА выехали аварийные службы», — добавил Голубев.

В Минобороны ранее заявили об уничтожении 27 украинских беспилотников самолетного типа над двумя регионами России. Над Ростовской областью сбили 26 беспилотных летательных аппаратов, над Смоленской областью — один БПЛА.

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