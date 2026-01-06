Премьера первой части фильма «Жены. Сильные духом» состоялась на RT

На RT прошла премьера первой части фильма «Жены. Сильные духом». Кинолента повествует о женщинах, совершающих ежедневный подвиг, помогая в выздоровлении и реабилитации бойцов специальной операции.

Картину посвятили героиням, которые поднимают с колен, дарят любовь и веру в жизнь тем, кто стоит на защите Родины.

В серии есть и другие фильмы, например, «Сильные духом. Белый свет». Эта лента расскажет о бойцах Бобре, Хабарике и Юге. Они потеряли зрение из-за ранений в ходе боевых действий.

В декабре в Москве состоялась премьера фильма «Анатомия подвига. Полицейские истории». Киноленту показали в главном зале Университета МВД. Автором картины выступила журналистка 360.ru Елена Кононова, идейным вдохновителем — Главное управление по работе с личным составом.