Премьер Грузии предсказал скорое окончание украинского конфликта

Конфликт на Украине завершится в скором времени. Таким мнением поделился премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщило РИА «Новости».
Отдельно политик отметил необходимость качественной перестройки отношений Грузии как с Евросоюзом, так и с США.
«Очень скоро война в Украине закончится, и будут созданы все условия для восстановления отношений Грузии как с ЕС, так и с США», — выразил уверенность Кобахидзе.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о том, что Россия продолжит СВО до выполнения своих целей. По его словам, использование ВСУ западного вооружения не изменит ход конфликта.
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