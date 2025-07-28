Предприятие Шатуры отправило очередную партию стройматериалов бойцам СВО

Деревообрабатывающее предприятие «КсилоСвисс» оказывает помощь участников специальной военной операции практически ежемесячно. На этот раз на фронт отправили почти семь тонн плит ДСП.

Так необходимые военнослужащим строительные материалы заберет специально приехавший за ними с передовой грузовой автомобиль КамАЗ.

«Если этого нет, считай, спим на земле. Когда есть стройматериалы, обшиваем блиндаж, обустраиваем столовую, склады. Хорошо, что есть такая помощь из Шатуры», — поделился участник СВО с позывным Царь.

Председатель совета ветеранов Шатуры Сергей Фролов рассказал, что бойцы очень благодарны сотрудникам шатурского предприятия. «Для продвижения вперед бойцам необходимо обустраивать свой быт в том числе, и строительные материалы в этом очень пригодятся», — сказал он.

Сейчас в Шатуре готовят к отправке очередной большой гуманитарный конвой. На передовую повезут технику, одежду, медикаменты, продукты и многое другое.