Праздничные мероприятия для ветеранов СВО и их семей прошли в Химках

Торжественную программу организовали ко Дню семьи, любви и верности в Химках. Она была проведена для членов отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции и их семей.

Концерт с творческими номерами подготовили в многофункциональном социальном комплексе «Восход». В завершение праздника гостей ждала водная прогулка на теплоходе. В мероприятии приняла участие и лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Также для жен бойцов спецоперации организовали бьюти услуги специалистов. Каждая гостья, при помощи парикмахеров и визажистов, смогла создать яркий образ для предстоящего праздника.

«Конечно же, ощущается, что девушки немного волнуются и находятся в предвкушении праздника. Чувствуется такое легкое переживание, дрожь и особое ощущение того, что все хотят выглядеть более ярко и запоминающее» — рассказала стилист-парикмахер Алла Видякова.