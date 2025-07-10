Праздничные мероприятия для ветеранов СВО и их семей прошли в Химках
Торжественную программу организовали ко Дню семьи, любви и верности в Химках. Она была проведена для членов отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции и их семей.
Концерт с творческими номерами подготовили в многофункциональном социальном комплексе «Восход». В завершение праздника гостей ждала водная прогулка на теплоходе. В мероприятии приняла участие и лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.
Также для жен бойцов спецоперации организовали бьюти услуги специалистов. Каждая гостья, при помощи парикмахеров и визажистов, смогла создать яркий образ для предстоящего праздника.
«Конечно же, ощущается, что девушки немного волнуются и находятся в предвкушении праздника. Чувствуется такое легкое переживание, дрожь и особое ощущение того, что все хотят выглядеть более ярко и запоминающее» — рассказала стилист-парикмахер Алла Видякова.
Творческие номера представили студенты Московского государственного института культуры На сцене «Восхода». В исполнении юных артистов прозвучали музыкальные композиции о любви, семейном счастье и благополучии.
«Моя женя для меня не просто супруга, но и мой друг, причем самый лучший. И это, наверное, и есть настоящая семья, когда твоя вторая половинка — и твоя жена и просто близкий друг, — все вместе, в одном человеке» — поделился ветеран специальной военной операции Александр Краснов.
Отметим, ко Дню семьи, любви и верности для жителей и гостей Химок подготовили яркую праздничную программу. Для посетителей парков организовали тематические конкурсы, игры, мастер-классы и другие активности. Центральной площадкой празднования традиционно стал парк Толстого.