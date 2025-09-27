Пожары вспыхнули в Астраханской области после падения обломков украинских БПЛА

Средства ПВО сбили над Астраханской областью восемь вражеских беспилотников, после чего из-за падения обломков начались несколько пожаров. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор области Игорь Бабушкин.

«Целью ВСУ снова стали объекты промышленного сектора региона», — отметил он.

Глава региона заверил, что пострадавших нет, призвал жителей не подходить к найденным обломкам и вместо этого вызывать экстренные службы.

Кроме того, украинские военные попытались атаковать нефтеперекачивающую станцию в Чувашии. Ущерб объекту глава республики Олег Николаев оценил как незначительный.

Всего, по данным Минобороны, за ночь в небе над Россией сбили 55 украинских дронов, больше всего — над Ростовской областью.