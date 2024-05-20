Потеряли 90%. На Украине круглый год будут перебои со светом | 360°

Спецоперация 20 мая 2024, 04:43 Потеряли 90%. На Украине круглый год будут перебои со светом Депутат Кучеренко: ВС РФ повредили 90% тепловых энергомощностей Украины Freepik

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Российские военные выбили около 90% мощностей тепловых электростанций на Украине, ударив по инфраструктуре страны. Об этом заявил бывший украинский министр ЖКХ, депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко на YouTube-канале «Вышка»

«Мы потеряли восемь тысяч мегаватт электроэнергии — это очень много. Я общался с энергетиками — из восьми тысяч работает восемьсот. Десятая часть», — объяснил он.

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По мнению Кучеренко, президенту Украины нужно открыто сообщить об этом гражданам. Даже увеличение объемов импорта не исключит дефицита электроэнергии, поэтому на Украине будут долго еще наблюдаться перебои со светом — и летом, и зимой.

Ранее энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что с 20 мая в государстве временно ограничат подачу электроэнергии. Ограничения будут действовать для всех потребителей, кроме критически важных объектов инфраструктуры.