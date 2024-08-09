«Поступок патриота». Первый замгубернатора Чукотки отправится добровольцем в зону СВО

Первый заместитель губернатора Чукотки Рахим Исаев отправится добровольцем в зону специальной военной операции. Об этом рассказал губернатор автономного округа Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале .

«Это поступок настоящего патриота», — подчеркнул он.

Исаев работал на территории Луганской и Донецкой народных республик, а с 2023 года активно участвовал в помощи новым регионам. Как уточнил Кузнецов, первый заместитель идет защищать Родину, но не покидает свой пост.

«Успешного выполнения боевых задач и возвращения с победой», — пожелал Кузнецов.

Ранее добровольцем в зону СВО отправился представитель Общественной палаты Балашихи. До этого он работал старшим фельдшером на подстанции скорой помощи, а с первых дней спецоперации помогал собирать и сортировать гуманитарную помощь для военнослужащих.

Неравнодушные россияне всячески помогают бойцам на передовой. Ранее активисты из Лосино-Петровского отправили новую партию гумпомощи в зону СВО.