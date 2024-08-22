Поселок Межевое перешел под контроль российских войск

Минобороны: российские военные освободили поселок Межевое

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы России взяли под контроль поселок Межевое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Населенный пункт от украинских боевиков освободили подразделения группировки войск «Центр». Бойцы ВС России нанесли огневое поражение бригадам ВСУ и теробороны в районах Дзержинска, Пантелеймоновки, Розовки, Гродовки, Сергиевки и Воздвиженки.

«Потери противника составили до 640 военнослужащих», — сообщили в министерстве.

Также ВСУ лишились двух боевых бронированных машин «Казак», гаубицы М777, девяти автомобилей, двух гаубиц «Мста-Б», орудий Д-20, Д-30 и М119.

Накануне российские бойцы освободили населенный пункт Желанное, который находится в Ясиноватском районе. В этой зоне ответственности ВС России поразили четыре бригады ВСУ и Нацгвардии.

Глава Минобороны Андрей Белоусов ранее направил телеграммы воинским частям, участвующим в СВО. Министр отметил мужество и упорство бойцов, сообщил RT.

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