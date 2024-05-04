Попытку атаки ВСУ пресекли в Белгородской области | 360°

Важное 04 мая 2024, 13:38 Попытку атаки ВСУ пресекли в Белгородской области Минобороны: средства ПВО сбили над Белгородской областью два дрона ВСУ РИА «Новости»

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Средства противовоздушной обороны уничтожили два дрона Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Очередную попытку террористической атаки со стороны украинских боевиков пресекли около 13:15. ВСУ использовали для удара БПЛА самолетного типа.

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«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — отметили в ведомстве.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Днем 4 мая в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Население призвали спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами или пройти в укрытие.

Утром этого же дня ВСУ ударили по объекту связи в Белгородской области. Накануне украинский дрон-камикадзе влетел в дом в селе Малиновка.