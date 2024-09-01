Полученную Украиной РЛС из Израиля уничтожили в Харьковской области

Находящуюся на вооружении ВСУ израильскую радиолокационную станцию воздушного наблюдения RPS-42 уничтожили российские войска в ходе удара по Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве добавили, что в ходе авианалета и работы артиллерии группировки российских войск также поразили цеха по сборке беспилотников и ангары с уже готовыми летательными аппаратами. Кроме того, под атаку попали скопления живой силы и военной техники противника в 133 районах проведения специальной военной операции.

В ходе последней сводки Минобороны также сообщило об освобождении поселков Птичье и Выемка в Донецкой Народной Республике силами группировок «Центр» и «Юг». После зачистки населенных пунктов российские военные продолжили свое продвижение вглубь обороны противника.